Бобр напал на мужчину и оставил его без трусов
Бобр украл нижнее белье с бельевой веревки жителя Польши. Об этом сообщает издание Fakt.
Владелец белья долго не мог выяснить, куда исчезли его вещи, пока не обнаружил бобра на месте кражи.
Мужчина рассказал, как однажды во дворе увидел, как бобр сорвал с веревки трусы и бросился в воду, держа их в зубах. Поляк застыл на месте, но воришка обернулся, зашипел на него и скрылся в воде, как «болотный демон».
Пострадавший предположил, что его одежда могла пригодиться бобру для строительства жилища. Мужчина отметил, что поведение животного напоминало действия «разъярённой свиньи», как будто бобр прошёл специальную подготовку.
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