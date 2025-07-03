Психолог раскрыла, почему люди осуждают других
Психолог Игонина: люди осуждают других ради самоутверждения
Люди часто осуждают других ради самоутверждения или из-за недовольства собственной жизнью. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.
«Осуждая других, можно почувствовать себя лучше — это касается внешнего вида, характера, поведения детей, личной жизни и карьеры, системы ценностей и другого», — пояснила Игонина в разговоре с «Вечерней Москвой».
Кроме того, у многих отсутствует эмпатия. Люди критикуют человека, не имея понятия о его беде. Также критика часто возникает из-за завышенной самооценки, зависти или категоричности.
Психолог отметила, что за осуждением часто стоит недовольство собой и своей жизнью, отсутствие ощущения счастья и внутренней гармонии. Игонина посоветовала научиться получать удовольствие от своей жизни, и тогда потребность обсуждать чужие изъяны пропадет.
В свою очередь семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала «Москве 24» о том, что депрессию нельзя высмеивать и путать с ленью, поскольку это состояние связано с биохимическим сбоем в организме.
«Поэтому простые действия, такие как встать, умыться и причесаться, требуют огромного волевого усилия, которое просто недоступно. У пациентов в таком состоянии мозг работает в режиме выживания, а не социальной адаптации», — пояснила психолог.
Она добавила, что люди, находящиеся в депрессии, очень чувствительны к язвительным комментариям. Они начинают замыкаться в себе и избегать общества.