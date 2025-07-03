Психолог раскрыла, почему люди осуждают других

03 июля 2025, 21:42

Психолог Игонина: люди осуждают других ради самоутверждения

Фото: iStock/PIKSEL

Люди часто осуждают других ради самоутверждения или из-за недовольства собственной жизнью. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.







«Осуждая других, можно почувствовать себя лучше — это касается внешнего вида, характера, поведения детей, личной жизни и карьеры, системы ценностей и другого», — пояснила Игонина в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Поэтому простые действия, такие как встать, умыться и причесаться, требуют огромного волевого усилия, которое просто недоступно. У пациентов в таком состоянии мозг работает в режиме выживания, а не социальной адаптации», — пояснила психолог.