Королёвский психолог назвала группу, особо подверженную алкогольной зависимости
Употребление алкогольной продукции с точки зрения формирования зависимости опаснее всего в подростковом возрасте. Об этом сообщила психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.
«Подростковый период – особенно чувствительный этап жизни, когда ребёнок стремится обрести независимость. С 13-14 лет подростки впервые пробуют алкоголь. Привыкание к спиртному у них формируется значительно быстрее, чем у взрослых. Алкоголь оказывает негативное воздействие на умственное и психоэмоциональное развитие молодого организма, ускоряя формирование зависимости в недостаточно зрелом мозгу», – пояснила Жеравова, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.Психолог добавила, что, кроме того, спиртные напитки негативно влияют на иммунитет, ухудшая работу внутренних органов и нарушая обмен веществ.
Эксперт подчеркнул значимость положительного примера родителей. Важно избегать употребления алкоголя в присутствии ребёнка и не показывать, будто любые торжества невозможны без спиртного.
Помимо этого, следует грамотно организовывать свободное время подростка, предлагая ему увлекательные занятия и хобби.
В министерстве напомнили, что сейчас проходит Неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин.