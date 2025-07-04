Королёвский психолог назвала группу, особо подверженную алкогольной зависимости

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Употребление алкогольной продукции с точки зрения формирования зависимости опаснее всего в подростковом возрасте. Об этом сообщила психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.



«Подростковый период – особенно чувствительный этап жизни, когда ребёнок стремится обрести независимость. С 13-14 лет подростки впервые пробуют алкоголь. Привыкание к спиртному у них формируется значительно быстрее, чем у взрослых. Алкоголь оказывает негативное воздействие на умственное и психоэмоциональное развитие молодого организма, ускоряя формирование зависимости в недостаточно зрелом мозгу», – пояснила Жеравова, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Психолог добавила, что, кроме того, спиртные напитки негативно влияют на иммунитет, ухудшая работу внутренних органов и нарушая обмен веществ.

Эксперт подчеркнул значимость положительного примера родителей. Важно избегать употребления алкоголя в присутствии ребёнка и не показывать, будто любые торжества невозможны без спиртного.

Помимо этого, следует грамотно организовывать свободное время подростка, предлагая ему увлекательные занятия и хобби.

В министерстве напомнили, что сейчас проходит Неделя, направленная на снижение смертности от внешних причин.

Лора Луганская

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