Психолог рассказала, почему в отношениях появляется созависимость и как с ней бороться

05 декабря 2025, 11:50

Психолог Аванесян: чтобы не быть созависимым, нужно признать свою слабость

Фото: iStock/Marjan_Apostolovic

Созависимые отношения — это отношения, в которых один партнер страдает, полон комплексов, эмоционально зависит от другого и, чаще всего, игнорирует себя, свои потребности и желания в ущерб самому себе.





Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что когда зависимость сильнее силы воли, она часто прячется за фразой «у меня все под контролем».





«Зависимость почти всегда начинается с желания спрятать свою уязвимость. Мы заполняем внутреннюю пустоту внешними стимулами, стараясь не почувствовать боль и одиночество. Но чем усерднее прячем несовершенство, тем глубже оказываемся в ловушке», — сказала она.