Психолог рассказала, почему в отношениях появляется созависимость и как с ней бороться

Психолог Аванесян: чтобы не быть созависимым, нужно признать свою слабость
Фото: iStock/Marjan_Apostolovic

Созависимые отношения — это отношения, в которых один партнер страдает, полон комплексов, эмоционально зависит от другого и, чаще всего, игнорирует себя, свои потребности и желания в ущерб самому себе.



Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что когда зависимость сильнее силы воли, она часто прячется за фразой «у меня все под контролем».

«Зависимость почти всегда начинается с желания спрятать свою уязвимость. Мы заполняем внутреннюю пустоту внешними стимулами, стараясь не почувствовать боль и одиночество. Но чем усерднее прячем несовершенство, тем глубже оказываемся в ловушке», — сказала она.

По словам эксперта, честное признание «мне нужна помощь» — не про слабость. Это акт мужества, камень, на котором строится выздоровление. Потому что именно тогда:

  • Уходит самообман, и становится видна настоящая причина зависимости;
  • Появляется возможность принять поддержку;
  • Возникает навык жить с уязвимостью — без побега в разрушение.

Ольга Аванесян отметила, что сила начинается не там, где мы умеем все контролировать, а там, где позволяем себе быть живыми — несовершенными, но настоящими.

Анастасия Панченко

