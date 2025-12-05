Психолог рассказала, почему в отношениях появляется созависимость и как с ней бороться
Психолог Аванесян: чтобы не быть созависимым, нужно признать свою слабость
Созависимые отношения — это отношения, в которых один партнер страдает, полон комплексов, эмоционально зависит от другого и, чаще всего, игнорирует себя, свои потребности и желания в ущерб самому себе.
Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» заявила, что когда зависимость сильнее силы воли, она часто прячется за фразой «у меня все под контролем».
«Зависимость почти всегда начинается с желания спрятать свою уязвимость. Мы заполняем внутреннюю пустоту внешними стимулами, стараясь не почувствовать боль и одиночество. Но чем усерднее прячем несовершенство, тем глубже оказываемся в ловушке», — сказала она.
По словам эксперта, честное признание «мне нужна помощь» — не про слабость. Это акт мужества, камень, на котором строится выздоровление. Потому что именно тогда:
- Уходит самообман, и становится видна настоящая причина зависимости;
- Появляется возможность принять поддержку;
- Возникает навык жить с уязвимостью — без побега в разрушение.
Ольга Аванесян отметила, что сила начинается не там, где мы умеем все контролировать, а там, где позволяем себе быть живыми — несовершенными, но настоящими.