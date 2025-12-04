«Roblox и другая дрянь»: Психиатр рассказал, как цифровая среда формирует детей
Психиатр Федорович: запрет Roblox — временное решение глобальной проблемы
Мир детей сегодня — это не только двор и школа, но и интернет, мессенджеры, игры и «умные» помощники. Роскомнадзор заблокировал доступ к Roblox — популярной среди детей и подростков игровой платформе, где зарегистрировано несколько сотен миллионов пользователей со всего мира. Насколько безопасна эта среда для формирующейся психики?
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что дети, действительно, подвержены влиянию социальных сетей и трендов, потому что на неокрепшую психику легко воздействовать.
«Нужно обязательно запретить все площадки, пропагандирующие сомнительное. Мы знаем страны, где интернет контролируется тотально. Но нужно искать альтернативные варианты. Надо вычищать интернет от этой скверной и непонятной информации», — сказал он.
По его словам, цифровые технологии прочно вошли в жизнь, но это не отменяет критическое мышление и осторожность, особенно когда речь заходит о так называемом искусственном интеллекте, чьи возможности и влияние часто преувеличиваются.
«Идёт насаждение всего вот этого дерьма, когда какая-то "Алиса" продвигает свои непонятные идеи. Здесь необходим комплексный подход, просто заблокировать один источник опасности — не решение. Закрыл "Roblox" — появится какой-нибудь "Чики-пуки" или другая дрянь. Свято место пусто не бывает», — делится опасениями психиатр.
Федорович видит выход в слаженной работе четырёх сил: ответственной педагогики, просвещённых и поддерживаемых государством родителей, силовых структур, пресекающих опасный контент «на корню», и институтов, защищающих права детей. Только тогда, «всем миром», по его мнению, можно создать для подрастающего поколения здоровую среду — как цифровую, так и реальную.