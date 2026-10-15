Психолог рассказала, с чего на самом деле начинается счастье
Психолог Аванесян: счастье начинается с осознанности и благодарности
Мы часто откладываем счастье «на потом». Повысят зарплату — тогда заживу, куплю квартиру — тогда успокоюсь, завершу дело — тогда выдохну, достигну цели — тогда и буду счастлив. Но проходит время, цель достигнута, а счастье будто ускользает.
Психолог, психотерапевт Ольга Аванесян в беседе с «Радио 1» отметила, что счастливые моменты надолго не задерживаются, потому что зачастую этот выполненный сценарий навязан родителями, социумом, убеждениями, установками.
«Счастье начинается с осознанности, благодарности и работы с подсознанием», — сказала она.
- Осознанность: что я чувствую? о чём думаю? что со мной происходит прямо сейчас?
- Благодарность: умение переключить внимание с того, чего нет, на то, что есть.
- Работа с подсознанием: автоматические мысли, негативные убеждения и как следствие автоматические реакции. Их можно замечать и менять.
«Если понимаете, что всё время откладываете счастье, а автоматические мысли и старые установки сильнее — обращайтесь к специалистам», — посоветовала Аванесян.