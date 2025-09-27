Создан прибор для чтения мыслей

27 сентября 2025, 19:44

Учёные нашли способ расшифровки мыслей человека

Фото: Istock / Peshkova

Учёные из Стэнфордского университета впервые показали, что внутреннюю речь — слова, которые человек «произносит про себя» — можно декодировать. Результаты опубликованы в журнале Cell.