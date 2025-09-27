Создан прибор для чтения мыслей
Учёные из Стэнфордского университета впервые показали, что внутреннюю речь — слова, которые человек «произносит про себя» — можно декодировать. Результаты опубликованы в журнале Cell.
Технология использует интерфейс «мозг-компьютер», который считывает нейронную активность и превращает её в текст. В исследовании участвовали четыре человека с тяжёлым параличом из-за БАС или инсульта. Им имплантировали микроэлектроды в кору мозга, управляющую речью. Система анализировала активность нейронов, когда участники либо пытались говорить, либо мысленно «произносили» слова.
Учёные отметили, что внутренняя речь активирует те же зоны, что и произнесённая, но сигналы слабее. С помощью искусственного интеллекта удалось расшифровывать воображаемые слова и предложения с точностью до 74%. Алгоритм также распознавал спонтанные мысли — например, при мысленном счёте объектов на экране система воспроизводила последовательность чисел.
Один из авторов исследования, Беньямин Мешеде-Краса, подчеркнул, что такая технология может быть удобнее для людей с нарушениями речи, так как им не нужно произносить слова вслух. Для защиты конфиденциальности был внедрён «мысленный пароль», распознаваемый с точностью выше 98%.
Хотя устройство пока не готово к массовому применению, учёные считают, что в будущем оно позволит людям с тяжёлыми нарушениями речи общаться почти так же свободно, как при обычной беседе.
