Психолог объяснила, как родителям помочь подростку не зависеть от чужого мнения
Поведение взрослых влияет на отношение ребенка к собственной самооценке
Родители ждут от подростков самостоятельности и устойчивости к чужому мнению, но сами не всегда показывают такой пример. Их поведение в соцсетях может влиять на то, как ребенок воспринимает лайки, сравнивает себя с другими и реагирует на оценки окружающих.
В комментарии RuNews24.ru психолог Домашней школы Фоксфорда Ольга Згордан рассказала, как помочь подростку справляться с такой зависимостью.
«В первую очередь — своей поддержкой и своим примером. Если родители подписаны на разных блогеров и постоянно транслируют их мысли, а не свои, если родители сами постоянно в соцсетях и так же остро реагируют на происходящее с их аккаунтами, то было бы странным ожидать от ребенка какого-то иного поведения», — отметила специалист.По ее словам, родителям важно показывать опору на собственное мнение, при этом периодически сверяясь с экспертами, а не ориентируясь на мнение окружающих. Также необходимо учитывать особенности самого подростка — его темперамент, черты характера и поведение — и исходя из этого выстраивать поддержку.
Психолог подчеркнула, что самооценка формируется еще до подросткового возраста. Если проблемы с уверенностью в себе появились раньше, переходный период может их усилить. При этом при сформированной до подросткового возраста уверенности внешние факторы не обязательно приведут к ее снижению.