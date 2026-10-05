Психолог объяснила, как родителям помочь подростку не зависеть от чужого мнения

05 октября 2026, 16:15

Поведение взрослых влияет на отношение ребенка к собственной самооценке

Фото: istockphoto / Jelena Danilovic

Родители ждут от подростков самостоятельности и устойчивости к чужому мнению, но сами не всегда показывают такой пример. Их поведение в соцсетях может влиять на то, как ребенок воспринимает лайки, сравнивает себя с другими и реагирует на оценки окружающих.





В комментарии RuNews24.ru психолог Домашней школы Фоксфорда Ольга Згордан рассказала, как помочь подростку справляться с такой зависимостью.

«В первую очередь — своей поддержкой и своим примером. Если родители подписаны на разных блогеров и постоянно транслируют их мысли, а не свои, если родители сами постоянно в соцсетях и так же остро реагируют на происходящее с их аккаунтами, то было бы странным ожидать от ребенка какого-то иного поведения», — отметила специалист.