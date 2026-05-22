Ливанский психолог прокомментировала появление голых девушек на улицах Бейрута
Появление обнажённых девушек на улицах Бейрута может быть не примером эпатажа, а проявлением тяжёлого психологического кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанского психоаналитика Иви Карам.
В последние дни в соцсетях и СМИ Ливана распространились видео, на которых девушка без одежды идёт по столичной набережной. В одном из клипов прохожий бьёт эту странную даму по лицу. В тот же день возле здания правительства в центре Бейрута очевидцы сняли другую особу, которая тоже разделась догола.
По словам Карам, если человек не может выразить боль словами, он использует тело. Вместо насилия, которое продемонстрировали в одном из роликов, следовало помочь девушке. Есть вероятность, что она страдает. Обнажение в публичном месте может быть символическим протестом против общественных норм, власти, а также следствием острого психоза, травмы, диссоциации или маниакального эпизода, когда человек теряет контроль.
Психолог Ахмед Д. добавил, что такое откровенное поведение может быть связано с экономическим кризисом и постоянным давлением, которое ощущает ливанское общество. Люди, которые прекратили нормально реагировать на окружающих, скорее всего нуждаются в профессиональном вмешательстве.
