Достижения.рф

Ливанский психолог прокомментировала появление голых девушек на улицах Бейрута

Ливанский психолог Карам рассказала о причинах появления обнажённых девушек в Бейруте
Фото: iStock/photominus

Появление обнажённых девушек на улицах Бейрута может быть не примером эпатажа, а проявлением тяжёлого психологического кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанского психоаналитика Иви Карам.



В последние дни в соцсетях и СМИ Ливана распространились видео, на которых девушка без одежды идёт по столичной набережной. В одном из клипов прохожий бьёт эту странную даму по лицу. В тот же день возле здания правительства в центре Бейрута очевидцы сняли другую особу, которая тоже разделась догола.

По словам Карам, если человек не может выразить боль словами, он использует тело. Вместо насилия, которое продемонстрировали в одном из роликов, следовало помочь девушке. Есть вероятность, что она страдает. Обнажение в публичном месте может быть символическим протестом против общественных норм, власти, а также следствием острого психоза, травмы, диссоциации или маниакального эпизода, когда человек теряет контроль.

Психолог Ахмед Д. добавил, что такое откровенное поведение может быть связано с экономическим кризисом и постоянным давлением, которое ощущает ливанское общество. Люди, которые прекратили нормально реагировать на окружающих, скорее всего нуждаются в профессиональном вмешательстве.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0