Психосоматолог назвала технику, которая помогает бороться с депрессией

01 октября 2025, 11:35

Психосоматолог Тур: прикосновения помогают бороться с депрессией

Фото: iStock/fizkes

Ученые утверждают, что объятия — это мощный антистресс-бустер для тела и психики. Однако что делать одиноким людям? Как справляться с потребностью в теплом прикосновении?





Врач-психосоматолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что для одиноких людей есть эффективная альтернатива — самоприкосновение, которая не является эзотерикой, а представляет собой технику из арсенала телесно-ориентированной терапии.





«Этот ритуал телесный, он прошел клинические исследования. Как показывают результаты, достоверно снижается уровень кортизола», — отметила она.

«Это сила осознанного фокуса внимания, которая помогает телу успокоиться. В целом, объятия — это простой и бесплатный способ позаботиться о своем психическом и физическом здоровье. Внедрите этот ритуал в свою жизнь, и вы заметите, как уровень стресса снизится, а ресурс справляться с трудностями — возрастет», — заключила Тур.