Психосоматолог объяснила, как договориться и вернуть близость в отношения

30 сентября 2025, 16:22

Психосоматолог Тур: уровень тактильности человека формируется в детстве

Фото: Istock/kitzcorner

Разное отношение к тактильности — одна из частых причин недопонимания в парах. Кто-то черпает в объятиях силы и чувствует связь, а другой воспринимает их как вторжение в личное пространство. Как найти компромисс?





Врач-психосоматолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что у всех людей разный уровень телесности, который, как правило, берет начала из детства.





«Если в семье было не принято активно обниматься и целоваться, человек мог перенести эту модель поведения во взрослую жизнь», — пояснила она.

«Тут можно поработать в игровых практиках, то есть предложить своему партнеру как бы эксперимент. Обнимайтесь два раза в день, например, пере работой и перед сном. Через неделю таких экспериментов вы сами заметите позитивные изменения: улучшится настроение, появится больше ресурсов, а отношения наполнятся новой теплотой», — посоветовала психосамотолог.

«Не обязательно очень плотно обниматься, можно просто показать телесную поддержку — погладить по спине, похлопать, подержать за плечо», — уточнила Екатерина Тур.