Психосоматолог раскрыла, как объятия меняют жизнь человека

30 сентября 2025, 13:52

Психосоматолог Тур: объятия как ритуал уменьшают стресс в жизни

Фото: Istock/stefanamer

В сумасшедшем ритме современной жизни мы часто забываем о простейших, но крайне важных вещах. Новое исследование подтверждает, что даже несколько минут физической близости перед сном могут стать мощным антистресс-бустером для пары. Но как это работает на уровне нашего тела?





Врач-психосоматолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что объятия — это не просто эмоции, а целый каскад биохимических реакций.





«Это каскадная нейрофизиологическая реакция, когда у нас меняется амигдальная реакция на стресс и начинается позитивное торможение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси», — пояснила она.

«Когда муж с женой всегда обнимаются перед уходом на работу, например, жизнь меняется. У вас тело будет по-другому реагировать на стресс. Появится ресурс для того, чтобы тяжелый рабочий день прожить чуть легче, чем обычно, и вечером останется больше сил», — сказала врач.