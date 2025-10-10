Психотерапевт объяснил, как сохранить ментальное здоровье в современном мире

10 октября 2025, 14:50

Психотерапевт Федорович: психическое здоровье зависит от внешних факторов

Фото: Istock/fizkes

Традиционно 10 сентября празднуется Всемирный день психического здоровья. Это повод задуматься, как оставаться в здравом уме и твердой памяти в условиях непрекращающегося информационного шума и стресса.





Врач-психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что главная сложность заключается в глобальном характере проблем, вызывающих стресс.





«Вопрос носит глобальный, социальный уровень. Как меньше проводить время в информационном мусоре, если новости носят насильственный характер? Как не быть подверженным стрессогенности среды, если все, что нас окружает, с ней сопряжено?» — задался вопросами эксперт.

«Если уж и пытаться этому придать какой-то смысл, то я бы говорил о том, что такие вещи должны решаться на уровне государственности, на федеральном уровне, и носить глобальный характер», — заключил психотерапевт.