Психотерапевт объяснил, как сохранить ментальное здоровье в современном мире
Психотерапевт Федорович: психическое здоровье зависит от внешних факторов
Традиционно 10 сентября празднуется Всемирный день психического здоровья. Это повод задуматься, как оставаться в здравом уме и твердой памяти в условиях непрекращающегося информационного шума и стресса.
Врач-психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что главная сложность заключается в глобальном характере проблем, вызывающих стресс.
«Вопрос носит глобальный, социальный уровень. Как меньше проводить время в информационном мусоре, если новости носят насильственный характер? Как не быть подверженным стрессогенности среды, если все, что нас окружает, с ней сопряжено?» — задался вопросами эксперт.
Он признал, что грамотным советам трудно следовать на практике, и это нормально. И выход из ситуации — не в индивидуальных, а в системных изменениях.
«Если уж и пытаться этому придать какой-то смысл, то я бы говорил о том, что такие вещи должны решаться на уровне государственности, на федеральном уровне, и носить глобальный характер», — заключил психотерапевт.
По его словам, сохранение психического здоровья в современных условиях — это не только личная ответственность каждого, но и задача общества в целом, которое должно создавать менее травмирующую среду для жизни.