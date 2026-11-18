18 ноября 2026, 15:12

Фото: iStock/Tatiana

После стирки пуховик может потерять пышность, а его наполнитель — собраться в плотные комки. Не спешите убирать куртку в шкаф или отправлять ее на повторную стирку: сначала попробуйте аккуратно расправить утеплитель и досушить вещь. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему пуховик сбился после стирки Что сделать в первую очередь Как расправить пух руками Как вернуть объем пуховику в сушильной машине Как высушить пуховик без сушильной машины Что делать, если пуховик уже высох, но остался в комках Как ухаживать за курткой с синтетическим наполнителем Как стирать пуховик, чтобы наполнитель не сбился

Почему пуховик сбился после стирки

Что сделать в первую очередь

Фото: iStock/Tatiana

Как расправить пух руками

Как вернуть объем пуховику в сушильной машине

Как высушить пуховик без сушильной машины

Фото: iStock/Julie Konstantinidi

Что делать, если пуховик уже высох, но остался в комках

Как ухаживать за курткой с синтетическим наполнителем

Как стирать пуховик, чтобы наполнитель не сбился