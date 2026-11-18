Пуховик потерял объем и сбился в комки после стирки? Простые способы вернуть куртке пышность
После стирки пуховик может потерять пышность, а его наполнитель — собраться в плотные комки. Не спешите убирать куртку в шкаф или отправлять ее на повторную стирку: сначала попробуйте аккуратно расправить утеплитель и досушить вещь. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему пуховик сбился после стиркиНатуральный пух впитывает влагу и во время стирки собирается в комки. Из-за этого утеплитель распределяется внутри куртки неравномерно: одни участки кажутся пустыми, а другие становятся плотными. Часто одежда теряет объем из-за того, что пух внутри еще не высох. При этом внешняя ткань уже может казаться сухой. Поэтому сразу после стирки трудно оценить, удалось ли сохранить прежнюю пышность. На результат влияет и качество полоскания. Если внутри осталось слишком много моющего средства, пуху сложнее восстановить объем. При следующей стирке важно соблюдать дозировку и тщательно выполаскивать куртку.
Что сделать в первую очередьПрежде чем приступать к сушке, изучите ярлык на одежде. Производитель указывает состав наполнителя и способы ухода за конкретной вещью. Одним курткам подходит сушильная машина, другим нужна сушка на воздухе. Если пуховик еще мокрый, доставайте его из стиральной машины осторожно. Поддерживайте тяжелую ткань снизу, чтобы не тянуть изделие за отдельные участки. Лишнюю влагу можно аккуратно промокнуть полотенцем, если рекомендации на ярлыке не запрещают такой способ. Не пытайтесь сразу разбить все комки сильными ударами. Мокрый пух требует бережного обращения. Лучше мягко размять уплотнения пальцами и дать вещи время высохнуть.
Как расправить пух рукамиРазложите куртку и найдите участки, где наполнитель собрался в комки. Аккуратно разомните каждый из них пальцами через ткань. Затем распределите пух по всей секции между швами. Не тяните материал слишком сильно и не спешите. Влажный наполнитель требует бережного обращения. По мере высыхания периодически встряхивайте вещь и снова проверяйте проблемные места. Уделите внимание рукавам, плечам и нижней части изделия. Там утеплитель тоже может собраться неравномерно. После полного высыхания еще раз осмотрите куртку и при необходимости повторите процедуру.
Как вернуть объем пуховику в сушильной машинеЕсли ярлык разрешает машинную сушку, выберите низкую температуру или другой режим, указанный производителем. Сильный нагрев может повредить куртку, поэтому не стоит пытаться ускорить процесс за счет высокой температуры. В барабан можно положить пару чистых теннисных мячей или специальных шариков для сушки. Они помогут расправить пух и уменьшить комки. Периодически доставайте вещь, встряхивайте ее и аккуратно разминайте наполнитель руками. Сушка пуховика требует времени и может занять несколько циклов. Не ориентируйтесь только на состояние внешней ткани: пух внутри способен оставаться влажным дольше. Прежде чем убрать куртку, убедитесь, что она полностью высохла.
Как высушить пуховик без сушильной машиныЕсли сушильной машины нет, разложите куртку горизонтально на полотенце. Выберите сухое место без прямых солнечных лучей. Во время сушки переворачивайте вещь, встряхивайте ее и осторожно разбирайте комки пальцами. Не оставляйте мокрый пуховик надолго на плечиках: влажный наполнитель может сместиться вниз. Горизонтальное положение поможет избежать этого. При сушке на воздухе пух может восстанавливать объем несколько дней. Не убирайте вещь в шкаф, пока внутри сохраняется влага: в закрытом пространстве она повышает риск появления плесени.
Что делать, если пуховик уже высох, но остался в комкахСначала попробуйте еще раз аккуратно размять уплотнения руками и распределить наполнитель внутри каждой секции. Если ярлык разрешает сушильную машину, можно воспользоваться низкотемпературным режимом и чистыми шариками для сушки. Если это не помогло, некоторые производители советуют повторно постирать пуховик, а затем тщательно высушить его. Перед этим обязательно проверьте рекомендации на ярлыке. Для натурального пуха подойдет специальное средство; его количество нужно отмерять по инструкции.
Когда наполнитель не удается расправить самостоятельно или куртка повреждена, обратитесь к специалистам по уходу за верхней одеждой. Они помогут оценить состояние вещи. При этом полностью восстановить первоначальный объем удается не всегда: результат зависит в том числе от возраста и состояния изделия.