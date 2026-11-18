18 ноября 2026, 15:12

Ректор МИРЭА Кудж: человеку важно уметь спорить с ИИ

Фото: iStock/c nokel

Человек должен сохранять способность спорить с искусственным интеллектом, замечать его ошибки и отвечать за последствия принятых решений. Даже самая совершенная нейросеть не должна превращать специалиста в пассивного исполнителя готовых рекомендаций. Об этом рассказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, комментируя выбор Кембриджского словаря, назвавшего «человеческий» словом 2026 года.





По мнению специалиста, развитие ИИ ставит перед университетами принципиально новый вопрос: чему учить студентов, которым предстоит работать с системами гораздо совершеннее сегодняшних. Главным преимуществом человека должна оставаться не скорость выполнения интеллектуальных задач, а способность самостоятельно оценивать результат.





«Убедительный ответ системы ещё не означает, что решение пригодно для реальной жизни», — подчеркнул Кудж.

«Право принять окончательное решение имеет смысл лишь тогда, когда у человека хватает знаний и воли сказать машине: здесь ты ошиблась», — заключил ректор.