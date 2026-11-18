Психолог раскрыл связь между тревожностью родителей и количеством друзей у ребёнка
Психолог Хорс: чем сильнее тревожность родителей, тем меньше друзей у ребенка
Родители, которые переживают из-за отсутствия у ребёнка друзей, рискуют усугубить проблему. Такое мнение высказал в беседе с RT психолог Михаил Хорс.
По его словам, начинать нужно с контроля собственных эмоций.
«Многие начинают нервничать: как же так, моему ребёнку плохо, он без друзей. Они залезают в будущее и считают, что он не социализируется», — отметил эксперт.
Ребёнок считывает тревогу взрослых и тоже напрягается. А напряжённого человека окружающие воспринимают как недружелюбного. Хорс советует признать, что трудности с общением — не беда, а задача, которую решают постепенно. Родителям он рекомендовал сначала определить для себя, что такое друг.
«Часто это определение крайне идеалистично: друг всегда и во всём поддержит, пожертвует собой. Но бывают ли такие люди?» — отмечает психолог.
Вместо задания «найди друга» эксперт посоветовал расширять круг контактов: записать ребёнка в кружок или спортивную секцию, при необходимости сменить класс. Общение в играх допустимо, но, по словам Хорса, опасно, если ребёнок общается только там. Важно также дать ребёнку реалистичную картину мира.
«Друзья — это приятно, но это не обязательно для счастья. Если с детства навязывать, что без друзей ты ноль, ребёнок будет страдать при каждой ссоре», — подчеркнул психолог.
Если близких отношений пока нет, достаточно просто общения, которое возникает там, где есть общие интересы.