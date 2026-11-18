18 ноября 2026, 15:28

Психолог Хорс: чем сильнее тревожность родителей, тем меньше друзей у ребенка

Фото: iStock/ipolonina

Родители, которые переживают из-за отсутствия у ребёнка друзей, рискуют усугубить проблему. Такое мнение высказал в беседе с RT психолог Михаил Хорс.





По его словам, начинать нужно с контроля собственных эмоций.





«Многие начинают нервничать: как же так, моему ребёнку плохо, он без друзей. Они залезают в будущее и считают, что он не социализируется», — отметил эксперт.

«Часто это определение крайне идеалистично: друг всегда и во всём поддержит, пожертвует собой. Но бывают ли такие люди?» — отмечает психолог.

«Друзья — это приятно, но это не обязательно для счастья. Если с детства навязывать, что без друзей ты ноль, ребёнок будет страдать при каждой ссоре», — подчеркнул психолог.