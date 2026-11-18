Пищевой эксперт назвал 5 признаков, по которым посетители могут оценить столовую
Эксперт по пищевой безопасности Иван Сухацкий в выпуске SHOT Проверка назвал пять признаков, по которым посетители могут оценить столовую.
Специалист дал такие рекомендации после проверки «Буфета» на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Там он нашёл нарушения маркировки, температурного контроля, хранения посуды и гигиены персонала.
«Первое — это наличие маркировок. Второе, на что я обратил внимание, — поддержание температурных режимов. Должен увидеть посетитель наличие контрольного термометра, он должен сам увидеть, какая температура на раздаче», — отметил Иван.Журналисты отобрали блюда для лабораторного исследования. В мясном салате обнаружили кишечную палочку, в «Селёдке под шубой» — посторонний волос. Курица «Грибная полянка» и котлеты из минтая с пюре прошли проверку успешно.
Сухацкий связал находку с перекрёстным загрязнением: в туалете нет мыла и антисептика. Он рекомендовал проверять маркировку блюд, температурный режим хранения, внешний вид персонала, чистоту помещений и порядок в зоне раздачи посуды. SHOT Проверка призвала Роспотребнадзор усилить лабораторный контроль в заведениях общепита.