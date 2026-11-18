18 ноября 2026, 15:09

Фото: Istock/LElik83

Эксперт по пищевой безопасности Иван Сухацкий в выпуске SHOT Проверка назвал пять признаков, по которым посетители могут оценить столовую.





Специалист дал такие рекомендации после проверки «Буфета» на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Там он нашёл нарушения маркировки, температурного контроля, хранения посуды и гигиены персонала.



«Первое — это наличие маркировок. Второе, на что я обратил внимание, — поддержание температурных режимов. Должен увидеть посетитель наличие контрольного термометра, он должен сам увидеть, какая температура на раздаче», — отметил Иван.