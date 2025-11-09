Достижения.рф

«Пульс Подмосковья» 8 выпуск: Как стать мамой в Московской области

Видео: «Радио 1»

«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В новой программе — масштабный разговор о том, как стать мамой в Московской области.



  • Выплаты и пособия: о новых выплатах для молодых семей, материнском капитале, едином пособии и о том, как их получить.
  • Медицина: как выбрать один из лучших перинатальных центров Подмосковья и получить персональное сопровождение беременности.
  • Поддержка многодетных: полный список льгот — от компенсации ЖКУ до бесплатного проезда и лекарств.
  • Жилье для молодых: как участвовать в программе «Обеспечение жильем молодых семей» и получить субсидию на покупку квартиры.
Мы разберём все новые меры поддержки, поговорим о доступности медицины и о том, как получить персональное сопровождение беременности.
