«Пульс Подмосковья» 8 выпуск: Как стать мамой в Московской области
Видео: «Радио 1»
«Радио 1» продолжает серию выпусков «Пульс Подмосковья». В новой программе — масштабный разговор о том, как стать мамой в Московской области.
- Выплаты и пособия: о новых выплатах для молодых семей, материнском капитале, едином пособии и о том, как их получить.
- Медицина: как выбрать один из лучших перинатальных центров Подмосковья и получить персональное сопровождение беременности.
- Поддержка многодетных: полный список льгот — от компенсации ЖКУ до бесплатного проезда и лекарств.
- Жилье для молодых: как участвовать в программе «Обеспечение жильем молодых семей» и получить субсидию на покупку квартиры.