В городском округе Фрязино в следующем году отремонтируют дошкольное отделение школы

05 ноября 2025, 17:22

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Фрязино 2020 года построили новый корпус школы №1 на 825 мест, провели капремонт в четырёх школах и пяти детсадах, открыли четыре школьных стадиона. Ещё три – в планах на 2026-2030 годы. Об этом глава муниципалитета Дмитрий Воробьёв доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.





В следующем году запланирован капремонт дошкольного отделения СОШ №3. Прорабатывают и вопрос строительства школы на 550 мест на улице Нахимова.



Глава также доложил губернатору, что в этом году во Фрязине завершили модернизацию стадиона «Олимп», благоустроили центр города и площадь Победы.



Кроме того, в округе обустроили лесопарк площадью в 21 гектар, озеро Большое и другие объекты. В планах на следующий год – благоустройство сквера в Заводском проезде.

​

«Лесопарк, который мы благоустроили, очень популярен у жителей. Это один из самых значимых проектов, которые мы реализовали за пять лет. В выходные дни его посещают до 5 000 человек, причем это не только местные жители, но и гости из Щёлкова, с других территорий», – отметил глава.