Назван максимальный размер пособия по беременности в 2026 году

05 ноября 2025, 15:08

Максимальный размер пособия по беременности в 2026 году превысит 955 000 рублей

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит более 955 тысяч рублей, минимальный – 27 093. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





По ее словам, которые приводит «Татар-информ», рост выплат связан с увеличением единой величины базы для исчисления страховых взносов.

«Растет она, растет средняя заработная плата, растут отчисления», – пояснила депутат.