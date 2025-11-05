Назван максимальный размер пособия по беременности в 2026 году
Максимальный размер пособия по беременности в 2026 году превысит 955 000 рублей
Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит более 955 тысяч рублей, минимальный – 27 093. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, которые приводит «Татар-информ», рост выплат связан с увеличением единой величины базы для исчисления страховых взносов.
«Растет она, растет средняя заработная плата, растут отчисления», – пояснила депутат.Она также отметила, что это положительно влияет как на женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, так и на людей на больничном.