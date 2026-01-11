Дорожники Подмосковья ждут вторую волну циклона и готовятся работать в усиленном режиме
В Московский регион уже вечером 11 января придёт новая волна циклона. Дорожные службы Подмосковья продолжат уборку снега, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Там отметили, что, согласно прогнозам синоптиков, снегопад будет продолжаться до конца рабочей недели.
«В первый рабочий день года из-за снегопада и метели видимость на дорогах снизится до минимума. Возможны заносы и гололедица, ожидаются сильные пробки и высокий риск аварий. Чтобы обеспечить проезд на региональных дорогах, соответствующие подмосковные службы будут работать в усиленном режиме», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.В ведомстве посоветовали по возможности исключить поездки на личном транспорте. В случае необходимости сесть за руль следует заранее планировать маршрут с учётом существенного увеличения времени в пути.
Кроме того, нужно быть осторожнее. Даже привычный маршрут требует концентрации внимания, так как после долгих выходных реакция может быть не такой острой, как обычно.
«Не отвлекайтесь на телефон, увеличьте дистанцию в полтора-два раза. Двигайтесь медленно и плавно, перестраивайтесь аккуратно, используйте ближний свет и противотуманные фары и не используйте круиз-контроль. Пешеходам следует переходить дорогу только по переходам, даже если на ней, как им кажется, никого нет. В случае чрезвычайной ситуации или ДТП нужно немедленно звонить по номеру 112», – отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что обрушившийся 9 января на Москву и Подмосковье снегопад вошёл в пятёрку сильнейших за 146 лет метеонаблюдений.
