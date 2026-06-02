«Пусть идут к психологу»: Автоэксперт раскритиковал законопроект о «красивых номерах»

02 июня 2026, 17:56

Автоэксперт Травин: человеку, наслаждающемуся номером на авто, нужен психолог

В Госдуму поступила новая редакция законопроекта, которая позволит автовладельцам резервировать через «Госуслуги» государственные регистрационные знаки с индивидуальным сочетанием букв и цифр — так называемые «красивые номера». Однако не все эксперты поддерживают инициативу.





Основатель коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе с «Радио 1» назвал идею устаревшей, а погоню за «красивыми» комбинациями — поводом обратиться к психологу.





«Регистрационные знаки — это не килограмм колбасы, они не продаются и не покупаются, они выдаются государством на период регистрации транспортного средства и по окончании регистрации государством изымаются. Мы платим пошлину государству не за знак, мы его не покупаем, а за совершение регистрационных действий. Поэтому речь может идти исключительно о разных размерах пошлины», — заявил он.

«Я как-то не уверен, что регистрационный знак со святым для каждого из нас символом должен быть предметом какого-то торга. Если человек получает удовольствие от созерцания регистрационного знака, мне кажется, ему нужен психолог», — подчеркнул эксперт.