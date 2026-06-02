В Подмосковье мужчина угнал автомобиль ради поездки за алкоголем
В Подмосковье произошла необычная история с участием 40-летнего жителя Видного. По предварительным данным, мужчина уже находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решил отправиться за новой порцией спиртного. Однако собственного транспорта под рукой не оказалось, и он выбрал незаконный способ решить проблему. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Мужчина разбил пассажирское стекло припаркованного автомобиля, проник в салон и сумел завести двигатель, замкнув провода. После этого он отправился в путь, рассчитывая добраться до ближайшего магазина. Правда, поездка оказалась недолгой — водитель не справился с управлением и врезался в светофор.
На место аварии прибыли сотрудники Росгвардии, которые сначала посчитали произошедшее обычным ДТП. Однако мужчина сразу вызвал подозрения: он с трудом держался на ногах, путался в объяснениях и не смог предоставить документы на автомобиль.
После выяснения обстоятельств нарушителя передали сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона транспортного средства. Вместо похода за пивом мужчину, вероятно, ждёт серьёзное разбирательство с правоохранительными органами.
