Россиянам назвали самые выгодные по цене и обслуживанию автомобили
Сегодня потребители при выборе автомобиля ориентируются не на стереотипы, а на совокупную стоимость владения. Они учитывают цену покупки, наличие гарантии, доступность сервисных услуг, стоимость запчастей и ликвидность на вторичном рынке. Об этом сообщил замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом группы компаний «Авилон» Роман Титов в разговоре с «Газетой.Ru».
Среди новых автомобилей наиболее сбалансированными на сегодняшний день являются массовые и локализованные модели китайского производства: Tenet T4/T7, Haval Jolion и F7, Belgee X50/X70, Geely Coolray и Monjaro, Chery Tiggo, Omoda C5, Jaecoo J7. Эти машины представляют собой понятный массовый рынок с развитой дилерской сетью, гарантией и накопленной эксплуатационной статистикой, подчеркнул эксперт.
К категории сбалансированных автомобилей Титов также отнес российские и локализованные модели: Lada Vesta, Lada Largus, Niva Travel, Solaris. Их ключевое преимущество — доступность обслуживания, широкая сеть сервисных центров, наличие запчастей и предсказуемые эксплуатационные расходы.
Еще одним типом выгодных автомобилей являются машины «ушедших» брендов, поставляемые через альтернативные каналы. Здесь важно наличие прозрачной истории происхождения и понятной истории владения.
В премиум-сегменте выделяются Volvo XC60/XC90, Audi Q5/Q7, Mercedes-Benz GLC/GLE, BMW X3/X5, Porsche Cayenne/Macan. В массовом сегменте можно отметить Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Camry.
