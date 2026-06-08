«Путь к усыплению»: Правозащитник объяснил, к чему может привести блокировка онлайн-торговли животными

08 июня 2026, 11:41

Правозащитник Ильинский: блокировка онлайн-торговли животными не поможет

Фото: iStock/Art_rich

В Росприроднадзоре сообщили, что торговля дикими животными в интернете представляет собой новый вызов как для России, так и для мира в целом. При выявлении сайтов с объявлениями о продаже таких животных ведомство направляет информацию в прокуратуру для блокировки. Кроме того, оно взаимодействует с Роскомнадзором и крупнейшими российскими маркетплейсами с целью предотвращения подобных продаж.





Специалист Центра правовой защиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» обратил внимание на то, что действующее российское законодательство не запрещает оборот диких животных в целом. Под контролем только оборот краснокнижных животных.



По словам эксперта, у владельцев реабилитационных центров, зоопарков и других организаций ежегодно рождается потомство, которое не является контрабандой.





«Это законные плоды деятельности конкретных людей и организаций. Это уже негосударственная собственность, потому что плоды деятельности человека принадлежат человеку. Блокировка ресурсов с объявлениями о продаже животных может затронуть права законных владельцев», — пояснил Ильинский.

«Конфискация животных в судебном порядке возможна по двум основаниям: нарушение природоохранного законодательства (незаконная добыча, браконьерство) либо закон 498-ФЗ об ответственном обращении с животными (ненадлежащее содержание). В обоих случаях конфискация в судебном порядке не предусматривает вопрос об улучшении условий содержания. Собственник может не найтись, и тогда животное может погибнуть после конфискации. Смысла в такой конфискации нет», — пояснил эксперт.

«Если животное было спасено в младенчестве, человек выкормил его, много лет держал, а потом конфискуют по формальным основаниям — например, кому-то показалось, что он не так содержит, а регламента содержания нет. Психологическая связь — это основа здоровья и психического, и физического. Конфискация неизбежно ухудшает положение животного», — заявил Ильинский и высказал мнение о том, что тотальная блокировка ресурсов не является оптимальным способом контроля.