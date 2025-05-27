Более чем на 50 участках подмосковных дорог устанавливают знаки «Дикие животные»

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На 54 участках региональных дорог Московской области до конца года установят новые дорожные знаки «Дикие животные». Это делается для предупреждения ДТП с участием представителей дикой фауны, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Работы по обустройству 54 комплектов знаков, предупреждающих о возможном появлении диких животных, стартовали в начале мая. Знаки уже установили на пяти дорогах в Серебряных Прудах, Пушкинском и Талдомском округах. Это часть работы по обеспечению безопасности на дорогах региона, которая проводится регулярно, чтобы снизить число аварий и сохранить жизни водителей и животных», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Предупреждающие знаки появятся на дорогах, проходящих через лесные массивы. Как напомнили в ведомстве, при проезде знака «Дикие животные» водителям нужно быть внимательнее и неукоснительно соблюдать скоростной режим.
Если у дороги появилось животное, следует снизить скорость и плавно остановиться. Звуковой сигнал лучше не использовать. Необходимо подождать и дать животному уйти. Включённая аварийная сигнализация поможет привлечь внимание других водителей и минимизировать вероятность ДТП.
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