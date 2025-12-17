Путин, Трамп, ИИ и питомцы: в 2025 году 73 млн человек читали Дзен ежемесячно. Платформа подвела итоги
Платформа Дзен подвела новостные итоги 2025 года. Она выделила самые популярные события и темы, проанализировала изменение интересов аудитории в различных городах и перечислила ключевые продуктовые обновления. Помимо этого, Дзен обнародовала рейтинги СМИ и брендов. Отдельным блоком площадка представила персональные итоги года для каждого пользователя.
Ежемесячная аудитория платформы составила 73 миллиона человек. 65% пользователей приходили за новостями. В среднем они проводили в Дзене 26 минут в день, чаще всего читая новости во вторник утром. Более 5 000 СМИ публиковали новости на блог-платформе, а объём этого контента вырос на 34%. 1,5 миллиона новых пользователей начали создавать материалы в Дзене.
Самым читаемым сюжетом года стала встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Быстрее всего росли публикации про искусственный интеллект. Особенно аудитория интересовалась региональными новостями и темами про питомцев.
Интересы аудитории в крупных городах различались:
- Москва: политика.
- Санкт-Петербург: культура.
- Новосибирск: технологии.
- Екатеринбург: шоу-бизнес.
- Казань: наука.
Платформа обновила продукты: запустила новостной «Поток», вдвое увеличила новости в мобильной ленте и добавила тёмную тему. Приложение Дзен заняло первое место в категории «Новости» в трёх магазинах. РИА Новости стало СМИ с самой большой аудиторией в Дзене. Среди самых упоминаемых брендов — Ozon, ВТБ и Samsung Russia.
Пользователи могут ознакомиться с персональными итогами года. На основе истории просмотров платформа определит индивидуальный новостной архетип — от политики до технологий или культуры. Помимо этого есть возможность отправить «послание в будущее» с идеальной новостью 2026 года. В декабре в ряде российских городов появятся офлайн-инсталляции, посвящённые главным новостным сюжетам и трендам года по версии Дзена.
Итоги года и подробная инфографика доступны на специальной странице платформы.