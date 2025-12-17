Путин, Трамп, ИИ и питомцы: в 2025 году 73 млн человек читали Дзен ежемесячно. Платформа подвела итоги

17 декабря 2025, 18:15

В 2025 году 73 миллиона пользователей посещали Дзен ежемесячно

Фото: dzen.ru

Платформа Дзен подвела новостные итоги 2025 года. Она выделила самые популярные события и темы, проанализировала изменение интересов аудитории в различных городах и перечислила ключевые продуктовые обновления. Помимо этого, Дзен обнародовала рейтинги СМИ и брендов. Отдельным блоком площадка представила персональные итоги года для каждого пользователя.





Ежемесячная аудитория платформы составила 73 миллиона человек. 65% пользователей приходили за новостями. В среднем они проводили в Дзене 26 минут в день, чаще всего читая новости во вторник утром. Более 5 000 СМИ публиковали новости на блог-платформе, а объём этого контента вырос на 34%. 1,5 миллиона новых пользователей начали создавать материалы в Дзене.



Самым читаемым сюжетом года стала встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Быстрее всего росли публикации про искусственный интеллект. Особенно аудитория интересовалась региональными новостями и темами про питомцев.

Фото: dzen.ru Интересы аудитории в крупных городах различались:

Москва: политика.

Санкт-Петербург: культура.

Новосибирск: технологии.

Екатеринбург: шоу-бизнес.

Казань: наука.