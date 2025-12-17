Госдума приняла закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел

17 декабря 2025, 16:00

Фото: iStock/Vladdeep

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и в третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей в машине без автокресла. Информация об этом доступна на сайте государственного органа.