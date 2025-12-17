Госдума приняла закон об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и в третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей в машине без автокресла. Информация об этом доступна на сайте государственного органа.
Документ вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение правил перевозки детей предусмотрены штрафы: для физических лиц — пять тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч, для юридических — 200 тысяч рублей.
Уточняется, что водители, осуществляющие предпринимательскую деятельность без юридического оформления, а также самозанятые таксисты, будут подвергаться наказанию в размере 50 тысяч рублей.
