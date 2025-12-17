«Ключ к возможностям»: Смоленск может стать молодёжной столицей России

17 декабря 2025, 16:35

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области (admin-smolensk.ru)

Смоленск – город-герой с богатой историей и выразительным архитектурным обликом – давно привлекает внимание своей благоустроенностью и комфортной городской средой. Развитая инфраструктура и ориентированность на жителей делают его удобным для жизни, а уже в следующем году у города есть все шансы получить статус молодёжной столицы России. Внести вклад в это достижение может каждый неравнодушный житель страны.





В 2025 году Смоленск заявил о себе на Всероссийской премии молодёжных инициатив «Время молодых», выдвинув кандидатуру в специальной номинации «Молодёжная столица России». По результатам заочного этапа город прошёл в финал и продолжает борьбу за престижное звание. Его соперниками стали Вологда, Салехард, Сыктывкар, Томск и Челябинск.



Один из старейших городов России, Смоленск ведёт свою историю с 863 года. Он расположен между Москвой и Минском, на пересечении важнейших транспортных путей, что на протяжении веков обеспечивало ему статус значимого культурного и экономического центра.



Сегодня Смоленск активно развивается как современный, открытый город с комфортным общественным пространством. Здесь создаются возможности для профессионального роста, самореализации и насыщенного досуга. Особый акцент делается на поддержку студентов и молодых семей, благодаря чему город становится всё более привлекательным для молодёжи. Существенное внимание уделяется и развитию креативных индустрий: Смоленск входит в число ведущих российских площадок в этой сфере и регулярно становится местом проведения крупных мероприятий Союзного государства.



Смоленск сохраняет и укрепляет позиции одного из главных образовательных центров региона. В городе работают 30 учреждений среднего профессионального образования и 16 высших учебных заведений, где обучается порядка 45 тысяч студентов. Все эти факторы формируют образ динамичного, ориентированного на будущее города, уверенно претендующего на звание молодёжной столицы России.



Фото: iStock/Ridofranz

И, безусловно, Смоленск – это почти 80 тысяч активных, талантливых и устремлённых вперёд молодых людей, которые формируют настоящее и будущее города.



Смоленская молодёжь одинаково уверенно чувствует себя и в скейт-парках, и на сцене одного из старейших драматических театров страны, играет в хоккей и футбол, увлекается киберспортом и выбирает здоровый образ жизни, выходя на пробежки по живописным историческим местам. Молодые смоляне бережно относятся к прошлому, осваивают старинные ремёсла, параллельно развивают VR-технологии, открывают собственные проекты и реализуют творческие идеи в креативных пространствах.



В 2026 году в Смоленске запланирован масштабный годовой фестиваль возможностей для молодёжи «Ключи». Его концепция построена так, что каждый месяц символизирует отдельное направление и становится «ключом» к новым возможностям для молодых людей:



