«Ключ к возможностям»: Смоленск может стать молодёжной столицей России
Смоленск – город-герой с богатой историей и выразительным архитектурным обликом – давно привлекает внимание своей благоустроенностью и комфортной городской средой. Развитая инфраструктура и ориентированность на жителей делают его удобным для жизни, а уже в следующем году у города есть все шансы получить статус молодёжной столицы России. Внести вклад в это достижение может каждый неравнодушный житель страны.
В 2025 году Смоленск заявил о себе на Всероссийской премии молодёжных инициатив «Время молодых», выдвинув кандидатуру в специальной номинации «Молодёжная столица России». По результатам заочного этапа город прошёл в финал и продолжает борьбу за престижное звание. Его соперниками стали Вологда, Салехард, Сыктывкар, Томск и Челябинск.
Один из старейших городов России, Смоленск ведёт свою историю с 863 года. Он расположен между Москвой и Минском, на пересечении важнейших транспортных путей, что на протяжении веков обеспечивало ему статус значимого культурного и экономического центра.
Сегодня Смоленск активно развивается как современный, открытый город с комфортным общественным пространством. Здесь создаются возможности для профессионального роста, самореализации и насыщенного досуга. Особый акцент делается на поддержку студентов и молодых семей, благодаря чему город становится всё более привлекательным для молодёжи. Существенное внимание уделяется и развитию креативных индустрий: Смоленск входит в число ведущих российских площадок в этой сфере и регулярно становится местом проведения крупных мероприятий Союзного государства.
Смоленск сохраняет и укрепляет позиции одного из главных образовательных центров региона. В городе работают 30 учреждений среднего профессионального образования и 16 высших учебных заведений, где обучается порядка 45 тысяч студентов. Все эти факторы формируют образ динамичного, ориентированного на будущее города, уверенно претендующего на звание молодёжной столицы России.
И, безусловно, Смоленск – это почти 80 тысяч активных, талантливых и устремлённых вперёд молодых людей, которые формируют настоящее и будущее города.
Смоленская молодёжь одинаково уверенно чувствует себя и в скейт-парках, и на сцене одного из старейших драматических театров страны, играет в хоккей и футбол, увлекается киберспортом и выбирает здоровый образ жизни, выходя на пробежки по живописным историческим местам. Молодые смоляне бережно относятся к прошлому, осваивают старинные ремёсла, параллельно развивают VR-технологии, открывают собственные проекты и реализуют творческие идеи в креативных пространствах.
В 2026 году в Смоленске запланирован масштабный годовой фестиваль возможностей для молодёжи «Ключи». Его концепция построена так, что каждый месяц символизирует отдельное направление и становится «ключом» к новым возможностям для молодых людей:
- Январь – ключ к студенчеству
- Февраль – ключ к здоровью
- Март – ключ к культуре
- Апрель – ключ к космосу
- Май – ключ к Победе
- Июнь – ключ к молодости
- Июль – ключ к семье
- Август – ключ к дружбе
- Сентябрь – ключ к путешествиям
- Октябрь – ключ к карьере
- Ноябрь – ключ к наставничеству
- Декабрь – ключ к добру
Поддержать Смоленск в народном голосовании можно до 19 декабря на портале «Госуслуги». Итоги конкурса и имя победителя будут объявлены 20 декабря.