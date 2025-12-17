Россиянам рассказали, ждать ли повышения ключевой ставки

17 декабря 2025, 16:04

Экономист БКС Фёдоров: у ЦБ сейчас нет причин повышать ключевую ставку

Фото: Istock/Vladislav Zolotov

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Фёдоров заявил, что у Банка России сейчас нет причин повышать ключевую ставку. По его мнению, эта тенденция сохранится и в 2026 году, если не случится форс-мажоров.





В беседе с «Газетой.Ru» Фёдоров отметил, что высокий уровень реальных ставок создаёт для ЦБ буфер, который позволяет регулятору гибко управлять циклом снижения ставки. Уже весной или летом возможности для более активного снижения могут увеличиться.



По словам экономиста, ближе к осени 2026 года цикл смягчения может замедлиться из-за сезонного роста инфляции и повышения тарифов.

«При отсутствии серьёзных внешних шоков, в том числе связанных с курсом рубля, риски повышения ставки сейчас выглядят низкими», — заключил эксперт.