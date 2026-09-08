08 сентября 2026, 15:57

Фото: iStock/Axel Bueckert

Осенью жители Москвы и Подмосковья ждут запуска отопления особенно внимательно. В квартирах быстро становится прохладно, а прогнозы погоды не всегда помогают понять, когда потеплеют батареи. Точную дату старта сезона на 2026 год заранее назвать нельзя: решение принимают власти с учетом температуры воздуха и готовности инфраструктуры. Главное правило связано не с первым холодным утром, а со среднесуточной температурой за несколько дней. В Москве отопительный сезон обычно начинается раньше, чем многие ожидают, однако каждый год сроки меняются. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда включат отопление в Москве в 2026 году Правило пяти холодных дней: что означает температура ниже +8 градусов Сроки отопительного сезона в Москве: на что ориентироваться жителям Когда дадут отопление в Подмосковье в 2026 году Почему в соседних домах батареи могут нагреться в разное время Могут ли включить отопление раньше пятидневного срока Что делать, если отопление уже включили, а в квартире холодно Какой должна быть температура в квартире в отопительный сезон Когда закончится отопительный сезон

Когда включат отопление в Москве в 2026 году

Фото: iStock/PIKSEL

Правило пяти холодных дней: что означает температура ниже +8 градусов

Сроки отопительного сезона в Москве: на что ориентироваться жителям

Фото: iStock/Lazy_Bear

Когда дадут отопление в Подмосковье в 2026 году

Почему в соседних домах батареи могут нагреться в разное время

Фото: iStock/AtlasStudio

Могут ли включить отопление раньше пятидневного срока

Что делать, если отопление уже включили, а в квартире холодно

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Какой должна быть температура в квартире в отопительный сезон

Когда закончится отопительный сезон