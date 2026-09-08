08 сентября 2026, 13:44

Фото: iStock/AntonioGuillem

Осенью многие начинают чаще думать о витаминах, укреплении иммунитета и защите от сезонных простуд. Однако универсального набора добавок для всех людей не существует: выбор зависит от питания, образа жизни, хронических заболеваний и результатов обследований. Важно помнить, что без назначения врача нельзя принимать лекарства и витаминные комплексы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Нужно ли принимать витамины осенью Какие витамины важны в осенний период Фрукты и овощи осенью: что добавить в рацион Почему нельзя выбирать витаминные комплексы самостоятельно Как поддержать иммунитет без таблеток Народные средства осенью: что можно использовать дома Когда стоит обратиться к врачу

Нужно ли принимать витамины осенью

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Какие витамины важны в осенний период

Фото: iStock/Doucefleur

Фрукты и овощи осенью: что добавить в рацион

Фото: iStock/Andrii Zorii

Почему нельзя выбирать витаминные комплексы самостоятельно

Фото: iStock/MJ_Prototype

Как поддержать иммунитет без таблеток

Народные средства осенью: что можно использовать дома

Фото: iStock/Thidarat Kwangten

Когда стоит обратиться к врачу