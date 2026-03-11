Достижения.рф

«Психика не справлялась»: Анна Заворотнюк рассказала о возвращении из Дубая

Анна Заворотнюк вернулась в Москву из Дубая из-за тревожной обстановки
Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк сообщила в соцсетях, что вместе с семьёй вернулась из Дубая в Москву. По словам девушки, последние дни в эмирате были для них психологически тяжёлыми из-за постоянного напряжения.



Анна призналась, что тревожная атмосфера сильно сказалась на состоянии семьи: домочадцы реагировали даже на громкие звуки, а чувство беспокойства не проходило. В итоге они решили не откладывать и улететь.

Перелёт оказался сложнее, чем ожидалось. Рейс задержали примерно на три часа из-за временного закрытия воздушного пространства. В результате дорога заняла около десяти часов вместо привычных пяти с половиной.

