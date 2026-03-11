«Психика не справлялась»: Анна Заворотнюк рассказала о возвращении из Дубая

11 марта 2026, 22:47

Анна Заворотнюк вернулась в Москву из Дубая из-за тревожной обстановки

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* / @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк сообщила в соцсетях, что вместе с семьёй вернулась из Дубая в Москву. По словам девушки, последние дни в эмирате были для них психологически тяжёлыми из-за постоянного напряжения.