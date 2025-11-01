Работа «в черную»: как оформить самозанятость, продлят ли налоговый режим и на какую пенсию рассчитывать. Отвечает эксперт
В 2025 году самозанятость продолжает оставаться одним из самых простых и выгодных способов легализовать свои доходы. Регистрация занимает всего 10 минут, и вам не нужно тратить время на походы в налоговую или собирать множество документов. В материале «Радио 1» мы подробно рассмотрим, что это за статус, кто может его получить, какие налоги необходимо платить, а также какие льготы и выплаты доступны для граждан, работающих на себя.
Что такое самозанятостьСамозанятость — это особый налоговый режим в России, предназначенный для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих деятельность самостоятельно без найма сотрудников. Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). Этот режим позволяет легально вести бизнес и получать заработок, уплачивая налоги по сниженной ставке.
Этот статус регулируется Федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"» от 27.11.2018 № 422-ФЗ и Налоговым кодексом.
Кто может стать самозанятым в 2025 годуВ 2025 году статус самозанятого доступен следующим категориям граждан:
- Физические лица, включая граждан России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.
- Индивидуальные предприниматели (ИП), ведущие свою деятельность без привлечения наемных работников.
Какой налог платит самозанятыйСамозанятый оплачивает налог исключительно за те периоды, когда фактически получает доход. Например, если в течение года было четыре месяца с поступающими средствами от профессиональной деятельности, а остальные восемь прибыли не было, то налог взимается лишь за эти четыре месяца, в которых имелись заработанные средства.
- Если доход поступает от физических лиц — налоговая ставка составляет 4%.
- Если доход поступает от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей — налоговая ставка равна 6%.
Льготы и выплаты самозанятым
Социальный контрактОдним из способов поддержать самозанятых выступает программа социального контракта. По условиям договора, местные власти выделяют материальную помощь суммой до 350 тысяч рублей. Взамен получатель берёт на себя обязательство регулярно вести собственное дело и ежегодно отчитываться перед государством о результатах деятельности на протяжении двух лет.
Заём по сниженной ставкеГосударственные микрофинансовые организации (МФО) разработали кредитные продукты, предназначенные специально для самозанятых. Получить заем можно как онлайн через МФО, так и обратившись в региональный центр «Мой бизнес». Для самозанятых предлагаются два варианта займа: «Развитие» и «Старт-плюс».
Льготная аренда помещенияМногие регионы России ввели послабления для самозанятых, позволяющие арендовать недвижимость по сниженным ценам или бесплатно на определённый период.
Аренда места в государственных коворкингахОдним из направлений поддержки самозанятых стало создание сети государственных коворкингов. Эти коворкинг-центры представляют собой оборудованные рабочие пространства, предназначенные для фрилансеров и стартапов.
Место на ярмарке выходного дняЯрмарки выходного дня — шанс для реализации собственной продукции, популяризации бренда и привлечения клиентов. Самозанятые могут участвовать в ярмарках бесплатно или на льготных условиях.
Самозанятые в России не обязаны выплачивать обязательные пенсионные и медицинские взносы, поскольку находятся на специальном налоговом режиме. Однако они могут воспользоваться рядом государственных мер поддержки и выплат.
- Материнские пособия:
- Единовременные выплаты:
Что изменится с 1 ноября 2025 годаС 1 ноября 2025 года налоговые органы получили право взыскивать задолженность по налогам и сборам у граждан без обращения в суд. Эта процедура коснется как действующих самозанятых, так и бывших индивидуальных предпринимателей, имеющих непогашенную задолженность. При появлении соответствующего уведомления в специализированном реестре банки будут незамедлительно списывать необходимую сумму долга. Новые правила распространяются на налог на профессиональный доход, имущественный, земельный и транспортный налоги, а также сборы и взносы бывших индивидуальных предпринимателей.
Как оформитьЗарегистрироваться как самозанятый можно несколькими способами. Это доступно гражданам России и странам ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан), а также гражданам Украины. Процесс регистрации бесплатный, так что никаких дополнительных платежей не потребуется.
Самый быстрый способ — воспользоваться мобильным приложением ФНС «Мой налог». Его легко скачать в Google Play или App Store, и за считанные минуты вы получите статус самозанятого. Также можно зарегистрироваться через личный кабинет на сайте ФНС. Для этого нужно ввести свой ИНН и пароль. Если у вас есть учетная запись на портале «Госуслуги», вся информация загрузится автоматически. Некоторые банки, такие как «Сбербанк», «Тинькофф» и «Альфа-банк», тоже предлагают возможность регистрации через свои сервисы.
Если предпочитаете личное общение, просто приходите в налоговую службу и сообщите о своем намерении. Вам понадобятся паспорт, ИНН, заявление и фотография. Если у вас уже есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», то лишние документы не потребуются.
Самозанятость через госуслуги в 2025 году: пошаговая инструкцияЧтобы зарегистрироваться как самозанятый через Госуслуги в 2025 году, выполните следующие шаги:
- Войдите на портал Госуслуг с подтвержденной учетной записью.
- Перейдите в раздел «Бизнес и самозанятость», выберите услугу «Регистрация самозанятых граждан».
- Заполните анкету.
- Дайте согласие на обработку персональных данных.
- Получите подтверждение статуса самозанятого и пользуйтесь приложением «Мой налог» для формирования чеков и оплаты налогов.
Как оформить самозанятость через «Мой налог» в 2025 году: пошаговая инструкцияЧтобы зарегистрироваться в приложении «Мой налог», понадобится либо паспорт, либо ИНН и пароль от личного кабинета ФНС, либо аккаунт на «Госуслугах». После входа в приложение выберите раздел «Профиль» и укажите свой вид деятельности: нажмите «Прочее», затем — «Вид деятельности». В разделе «Платежи» можно привязать банковскую карту.
Совфед предложил проработать завершение эксперимента с самозанятымиСовет Федерации предложил правительству России пересмотреть эксперимент с налогом на профессиональный доход. В постановлении от 8 октября содержится рекомендация проанализировать результаты действия специального налогового режима и рассмотреть его досрочное завершение в 2026 году.
«Рекомендовать правительству Российской Федерации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — говорится в нем.
Ответы эксперта на важные вопросыИнвестиционный аналитик Юрий Медушенко в разговоре с «Радио 1» поделился своим мнением о будущем специального налогового режима для самозанятых. Он считает, что его, скорее всего, продлят.
Эксперт поясняет, что правительство сейчас активно изыскивает пути повышения доходов бюджета путем усиления контроля над финансовыми транзакциями и обязательными платежами, такими как взносы с заработной платы и косвенный налог на товары и услуги. По его мнению, режим самозанятости принес положительный эффект. Многие люди вышли из тени и начали легально платить налоги со своих доходов. Однако специалист пояснил, что есть и другая сторона медали. Некоторые компании используют самозанятых, чтобы сократить свои расходы на фонд оплаты труда.
«На мой взгляд, все-таки имеет смысл оставить режим, потому что это официальные налоги, которые платятся. По моим оценкам, поступления в бюджет от него все же превышают отток средств из-за того, что компании используют режим самозанятости для оптимизации расходов», — сказал он.
Пенсия самозанятогоВ ходе беседы аналитик объяснил, что самозанятые могут выбирать между налоговыми ставками в 4% и 6%. По его словам, эти сборы уже включают отчисления в пенсионный фонд.
«Точно так же, как у индивидуальных предпринимателей, налог составляет 6% от доходов. То есть в рамках этого общего налога, в том числе, находятся отчисления в пенсионный фонд. Соответственно, у них будет право на получение пенсии», — объяснил он.
Юрий добавил, что это намного лучше, чем работать «в черную».