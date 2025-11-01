01 ноября 2025, 10:27

В 2025 году самозанятость продолжает оставаться одним из самых простых и выгодных способов легализовать свои доходы. Регистрация занимает всего 10 минут, и вам не нужно тратить время на походы в налоговую или собирать множество документов. В материале «Радио 1» мы подробно рассмотрим, что это за статус, кто может его получить, какие налоги необходимо платить, а также какие льготы и выплаты доступны для граждан, работающих на себя.





Содержание Что такое самозанятость Кто может стать самозанятым в 2025 году Какой налог платит самозанятый Льготы и выплаты самозанятым Что изменится с 1 ноября 2025 года Как оформить Самозанятость через госуслуги в 2025 году: пошаговая инструкция Как оформить самозанятость через «Мой налог» в 2025 году: пошаговая инструкция Совфед предложил проработать завершение эксперимента с самозанятыми Ответы эксперта на важные вопросы Пенсия самозанятого

Что такое самозанятость

Кто может стать самозанятым в 2025 году

Физические лица, включая граждан России, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Индивидуальные предприниматели (ИП), ведущие свою деятельность без привлечения наемных работников.

Какой налог платит самозанятый

Если доход поступает от физических лиц — налоговая ставка составляет 4%.

Если доход поступает от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей — налоговая ставка равна 6%.

Льготы и выплаты самозанятым

Социальный контракт

Заём по сниженной ставке

Льготная аренда помещения

Аренда места в государственных коворкингах

Место на ярмарке выходного дня

Материнские пособия:

Единовременные выплаты:

Что изменится с 1 ноября 2025 года

Как оформить

Самозанятость через госуслуги в 2025 году: пошаговая инструкция

Войдите на портал Госуслуг с подтвержденной учетной записью.

Перейдите в раздел «Бизнес и самозанятость», выберите услугу «Регистрация самозанятых граждан».

Заполните анкету.

Дайте согласие на обработку персональных данных.

Получите подтверждение статуса самозанятого и пользуйтесь приложением «Мой налог» для формирования чеков и оплаты налогов.

Как оформить самозанятость через «Мой налог» в 2025 году: пошаговая инструкция

Совфед предложил проработать завершение эксперимента с самозанятыми

«Рекомендовать правительству Российской Федерации проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», по итогам анализа проработать вопросы о завершении эксперимента в 2026 году и разработке дополнительных мер по недопущению практики занижения налоговой базы для исчисления налога на доходы физических лиц при найме работников», — говорится в нем.

Ответы эксперта на важные вопросы

«На мой взгляд, все-таки имеет смысл оставить режим, потому что это официальные налоги, которые платятся. По моим оценкам, поступления в бюджет от него все же превышают отток средств из-за того, что компании используют режим самозанятости для оптимизации расходов», — сказал он.

Пенсия самозанятого

«Точно так же, как у индивидуальных предпринимателей, налог составляет 6% от доходов. То есть в рамках этого общего налога, в том числе, находятся отчисления в пенсионный фонд. Соответственно, у них будет право на получение пенсии», — объяснил он.