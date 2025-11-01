Финансист Мехтиев посоветовал россиянам не отказываться от наличных денег
Даже в эпоху активного развития безналичных расчётов важно иметь при себе определённую сумму бумажных денег. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Специалист отметил несколько важных причин для хранения наличных средств. Во-первых, они могут потребоваться при технических неполадках с банковскими картами в торговых точках. Во-вторых, наличные остаются единственным способом оплаты на некоторых рынках и в небольших магазинах. Кроме того, денежные купюры обеспечивают конфиденциальность платежей и могут пригодиться в непредвиденных ситуациях.
По словам Мехтиева, физическое наличие денег в кошельке способствует более осознанному подходу к тратам. Он рекомендует носить с собой сумму от одной до нескольких тысяч рублей для покрытия срочных расходов, таких как поездки на такси, обеды в кафе или небольшие покупки.
