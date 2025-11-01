Финансист Мехтиев посоветовал россиянам не отказываться от наличных денег

01 ноября 2025, 05:47

Фото: istockphoto / alexkich

Даже в эпоху активного развития безналичных расчётов важно иметь при себе определённую сумму бумажных денег. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.