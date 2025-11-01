В Госдуме оценили идею перехода на 12-летнее школьное обучение
Депутат Толмачев: Россия не готова к переходу на 12-летнее школьное обучение
Российским школьникам необходимо предоставить качественное обучение, а не удлинять школьную программу. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв.
Напомним, замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил увеличить срок обучения в российских школах до 12 лет.
«Идея удлинить школьную программу — уже не новая, и пытались так сделать лет 10 назад. Не особо удачно, впрочем. Это огромные денежные затраты... Нашу систему образования много раз пытались «перестроить», а в итоге часто получалось, что "ломать — не строить"», — отметил Толмачёв в беседе с RT.
Он подчеркнул, что в первую очередь российским детям необходимо предоставить высокое качество знаний. Кроме того, важно разработать систему, которая позволит развить таланты детей и молодëжи.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковала предложение Гриба, заявив, что ему сначала нужно было посоветоваться с педагогами, родителями и детьми, а потом уже делать подобные заявления.
«Нынешних 11 лет нашим детям почему не достаёт? Почему у нас качество образования снизилось? Может, сами программы образовательные надо пересмотреть, количество предметов надо увеличить, какие-то предметы исключить из программ», — заявила депутат.
По её словам, такие заявления лишь будоражат общественность. Для начала необходимо обсудить этот вопрос с педагогами, которых не хватает в российских школах, с родителями и детьми, уже окончившими школу, заключила Останина.