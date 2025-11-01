Володин напомнил о вступающих в силу в ноябре законах

01 ноября 2025, 11:37

Володин напомнил о штрафах за нарушения при подготовке к отопительному сезону

Фото: istockphoto/PIKSEL

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 1 ноября напомнил о вступлении в силу ряда законов, касающихся ответственности за нарушение правил подготовки к отопительному периоду, режима «иностранных агентов» и учёта мигрантов.