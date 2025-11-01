Володин напомнил о вступающих в силу в ноябре законах
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 1 ноября напомнил о вступлении в силу ряда законов, касающихся ответственности за нарушение правил подготовки к отопительному периоду, режима «иностранных агентов» и учёта мигрантов.
Соответствующую информацию политик опубликовал в телеграм-канале.
Таким образом с этого месяца вводятся штрафы за невыполнение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду. Для юридических лиц — до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тыс. рублей.
С 26 октября ужесточается уголовная ответственность для иностранных агентов. При повторном нарушении правил деятельности либо при наличии судимости за такое преступление грозит до двух лет лишения свободы.
Также в рамках эксперимента в Москве и Подмосковье меняется порядок учёта иностранных граждан — прекращается период постановки на учёт (экспериментальный режим).
