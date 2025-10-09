Рабство или эволюция: Экономист рассказал, готовы ли россияне к переходу на цифровой рубль

09 октября 2025, 13:42

Экономист Беляев: у перехода на цифровой рубль только преимущества

Большинство россиян — 68% — положительно относятся к идее получать зарплату в цифровых рублях. Массовое внедрение цифрового рубля в России запланировано на 2026 год. Какие реальные преимущества несет в себе новая валюта?





Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» отметил, что сам термин «внедрение» является некорректным и создает у людей ненужные опасения.





«Я считаю, что слово "внедрение" тут совсем неправильное, потому что оно настораживает, оно противоестественное», — пояснил он.

«Цифровой рубль — это есть порождение и следствие общей волны научно-технического прогресса. Это естественный ход экономической эволюции. Деньги на этапах своего развития перешли от золото-монетного стандарта, к деньгам, которые используются в безналичном обороте с помощью пластиковых карт. И следующий шаг — это цифровой рубль», — объяснил Беляев.

Независимость от интернета: возможность проводить операции там, где нет сети.

Межбанковские переводы без комиссий: и отсутствие привязки к конкретному банку.

Повышенная защищенность: усиленная криптозащита счетов.

«Это принесет неудобства для людей, которые работают в тени и не хотят платить налоги. А в остальном важно не дезинформировать граждан, то есть не рассказывать всякие ужасы про цифровое рабство и прочее», — констатировал он.