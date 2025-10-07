Достижения.рф

Экономист допустил предновогоднее подорожание ж/д билетов

Колташов: Перед новым годом цены на ж/д билеты могут вырасти до 7%
Фото: istockphoto/fortton

В России перед Новым годом тарифы на железнодорожные билеты могут вырасти на 5–7%.



Повышение в беседе с «Татар-информом» спрогнозировал экономист и руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, индексация тарифов в стране проходит дважды в год и отражается и на политике РЖД, поэтому ожидаемое подорожание может произойти как раз перед праздниками.

Ранее сообщалось, что в Татарстане цены на топливо заметно отличаются в зависимости от сети АЗС.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0