В Подмосковье создадут пилотную площадку по цифровизации АПК

09 октября 2025, 09:36

оригинал Сергей Двойных и Асият Исаева (фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО)

Пилотная площадка, на которой будут внедрять различные цифровые технологии в сельском хозяйстве, появится в Московской области. Соглашение об этом подписали глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных и председатель совета директоров АО «Агрофирма Сосновка» Асият Исаева, сообщает пресс-служба министерства.





Договор о цифровой испытательной площадке заключили на полях Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2025». Важность проекта отметил Сергей Двойных.





«Цифровизация агропромышленного комплекса является одной из ключевых целей развития отрасли в регионе. Мы создаем условия для внедрения технологий, которые позволят сельхозпроизводителям повышать производительность и рентабельность хозяйств», — сказал Двойных.