Экономист назвал главные нарушения самозанятых
Экономист Балынин: неуплата налогов является главным нарушением самозанятых
Главное нарушение, которое допускают самозанятые россияне, — это неуплата налогов. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он напомнил, что для самозанятых в России предусмотрен налог по ставке 4% (доходы от физлиц) и 6% (от юрлиц/ИП).
«В соответствии с Конституцией, каждый должен уплачивать налоги: такую обязанность нужно обязательно соблюдать. Второе нарушение — превышение годового лимита по доходам. Порог годового дохода для самозанятых — 2,4 млн рублей. При превышении этого лимита статус самозанятого теряется, рационально перейти в ИП», — отметил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».
В качестве других нарушений эксперт назвал наём сотрудников, что не предусмотрено режимом самозанятости, подмену трудовых отношений самозанятостью, а также ведение запрещенных видов деятельности.
При этом самой распространённой ошибкой самозанятых россиян, по словам Балынина, является игнорирование будущей пенсии. Они не платят страховые взносы, соответственно не формируются права на пенсию.
В свою очередь член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил в беседе с RT, что по закону пенсионер имеет право зарегистрироваться самозанятым и продолжить получать пенсию.
При этом нельзя перепродавать чужие товары, заключать посреднические договоры и нанимать работников.
«Нельзя использовать режим для деятельности, связанной с подакцизными товарами или добычей полезных ископаемых. Зато вполне можно оказывать услуги, консультировать, выполнять заказы фрилансеров, работать репетитором, мастером или сдавать жильё в аренду», — пояснил Говырин.
Он уточнил, что статус самозанятого позволяет легализовать подработку и не волноваться за сохранение пенсии и надбавок.