Экономист назвал главные нарушения самозанятых

06 октября 2025, 14:15

Экономист Балынин: неуплата налогов является главным нарушением самозанятых

Фото: iStock/AnnaStills

Главное нарушение, которое допускают самозанятые россияне, — это неуплата налогов. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.





Он напомнил, что для самозанятых в России предусмотрен налог по ставке 4% (доходы от физлиц) и 6% (от юрлиц/ИП).





«В соответствии с Конституцией, каждый должен уплачивать налоги: такую обязанность нужно обязательно соблюдать. Второе нарушение — превышение годового лимита по доходам. Порог годового дохода для самозанятых — 2,4 млн рублей. При превышении этого лимита статус самозанятого теряется, рационально перейти в ИП», — отметил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

«Нельзя использовать режим для деятельности, связанной с подакцизными товарами или добычей полезных ископаемых. Зато вполне можно оказывать услуги, консультировать, выполнять заказы фрилансеров, работать репетитором, мастером или сдавать жильё в аренду», — пояснил Говырин.