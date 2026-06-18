«Радость с привкусом тревоги»: Психолог объяснила, почему мы не умеем праздновать победы и как это исправить

18 июня 2026, 18:02

Психолог Кардиакос: в момент радости наша психика защищается

Фото: iStock/PeopleImages

Долгожданное повышение, свадьба или рождение ребенка — казалось бы, только радуйся. Но вместо эйфории внутри звучит голос: «Ты мог лучше» или «А что дальше?».





Семеный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что испытывать смешанные чувства в радостные моменты абсолютно естественно.





«Наша психика устроена сложнее, чем просто реакция "стимул — радость". У нас в целом есть такое явление, как параллельные эмоции или амбивалентность чувств. Это переживание двух противоположных эмоций, которые находятся в одном событии. За радость отвечает долгожданность: ура, наконец-то! А амбивалентное чувство — тревога, потому что эта радость несет большую нагрузку», — сказала она.

«В стрессовых ситуациях, когда происходят важные изменения, чтобы не поплыть, мы защищаемся этой амбивалентностью. Она служит буфером, чтобы взвесить рационализм и эйфорию. Почему же иногда кажется, что радоваться "неправильно"? А это столкновение внутренних желаний. Мы радуемся одному, но бессознательно боимся потерять другое, потому что существует конфликт потребностей. Например, рождение ребенка — две полоски на тесте, мечта сбылась. С другой стороны — это переживание, тревога за будущее. А главное — нарушается потребность в уединении», — отметила Кардиакос.