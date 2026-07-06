Психолог раскрыла простую привычку, помогающую справиться с одиночеством

06 июля 2026, 11:54

Психолог Козловиц: микровзаимодействия помогут справиться с одиночеством

Фото: iStock/fizkes

Американский клинический психолог Робин Козловиц назвала простую ежедневную привычку, которая помогает бороться с одиночеством. Об этом она рассказала в беседе с изданием Parade.





По мнению специалиста, самый быстрый способ справиться с одиночеством — приучить себя к микровзаимодействиям.

«Если вам нужно сделать маникюр, поболтайте с мастером или девушкой на ресепшне, посидите на скамейке в парке и кивните прохожим или завяжите с ними беседу, на занятиях в спортзале установите зрительный контакт с человеком рядом с вами», — привела она примеры.