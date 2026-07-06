Психолог раскрыла простую привычку, помогающую справиться с одиночеством
Психолог Козловиц: микровзаимодействия помогут справиться с одиночеством
Американский клинический психолог Робин Козловиц назвала простую ежедневную привычку, которая помогает бороться с одиночеством. Об этом она рассказала в беседе с изданием Parade.
По мнению специалиста, самый быстрый способ справиться с одиночеством — приучить себя к микровзаимодействиям.
«Если вам нужно сделать маникюр, поболтайте с мастером или девушкой на ресепшне, посидите на скамейке в парке и кивните прохожим или завяжите с ними беседу, на занятиях в спортзале установите зрительный контакт с человеком рядом с вами», — привела она примеры.При этом психолог отметила, что микровзаимодействия не решат проблему одиночества полностью, однако они помогают настроиться на создание более прочных социальных связей.
До этого психолог Светлана Колосова в беседе с «Радио 1» рассказала о новом стандарте борьбы с возвращающейся депрессией.