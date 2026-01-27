«Рак исчез»: Врач прокомментировал фантастический случай выздоровления мужчины

27 января 2026, 15:28

Онколог Серяков: от рака не спасает остров и здоровое питание

В медиа-пространстве гуляет спорная история о 60-летнем греке, который излечился от рака, уехав на остров. Говорится, что он вернулся к простому распорядку: ухаживал за садом и виноградником, много гулял, ежедневно общался с друзьями, проводил вечера за беседами и домашним вином. Спокойная жизнь без стресса, работа на свежем воздухе и ощущение близости с людьми стали его новой «терапией». Спустя несколько лет он повторил обследование, и рака там не оказалось.





Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-клиника» Александр Серяков в беседе с «Радио 1» заявил, что такого не бывает, и подобное оздоровление кажется волшебным.





«Скорее всего, диагноз изначально был поставлен неправильно. Рака лёгкого около двадцати различных вариантов. Соответственно, нужно смотреть, какой тип рака, какие нюансы. Просто так рак не исчезает, поселившись на острове и питаясь каждый день морепродуктами, манго и ананасами», — прокомментировал он.

«Если бы рак так просто исчезал на свежем воздухе и без стресса, то тогда бы на Шри-Ланке, Мадагаскаре и в Тайланде все были бы здоровы. К сожалению, такого не бывает. Это ошибка», — выразил свое мнение Серяков.