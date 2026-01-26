В Коломне пациенту удалили опухоль мозга величиной с теннисный мяч

26 января 2026, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Коломенской больницы удалили мужчине случайно обнаруженную опухоль мозга размером с теннисный мяч. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Бригада скорой помощи доставили в медучреждение 72-летнего пациента, неудачно упавшего на улице. При осмотре врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей лица и сотрясение головного мозга.



Однако далее компьютерная томография мозга показала в голове пациента гигантское объёмное образование. Это была опухоль передней черепной ямки, растущая из оболочек мозга, размером с теннисный мяч.



Мужчина признался, что уже давно испытывает сильные головные боли и головокружение. У него ухудшились зрение и память. Однако к врачам он не обращался. Со временем опухоль стала настолько большой, что вызвала отёк мозга и начала влиять на восприятие реальности.

«Сложнейшая операция по удалению новообразования длилась более пяти часов. Нейрохирурги использовали современное высокотехнологичное оборудование – операционный микроскоп, ультразвуковой дезинтегратор и микрохирургические инструменты. Это позволило провести вмешательство максимально точно и безопасно», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.

«Эта история – пример для всех нас. Опухоль мозга может проявляться разными симптомами, которые люди часто списывают на усталость или возраст. Но нельзя игнорировать постоянные головные боли, изменения в зрении, памяти или поведении. Своевременное обращение к врачу и регулярная диспансеризация – то, что может реально спасти жизнь», – объяснил Найман.