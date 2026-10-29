«Рак молочной железы и простаты»: Россиян предупредили, чем опасен тофу при регулярном употреблении

29 октября 2026, 12:02

Диетолог Королева: при чрезмерном употреблении тофу есть риск развития онкологии

Фото: iStock/OlenaMykhaylova

Разговоры о пользе тофу обычно строятся вокруг белка, кальция и «полезных» растительных компонентов. Однако, по словам специалистов, у продукта есть и обратная сторона, о которой в рекламе не пишут, — гормональная.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что ключевой фактор здесь — фитоэстрогены, входящие в состав сои.





«При частом употреблении такого продукта и наличии факторов риска к онкологии простаты у мужчин и молочной железы — у женщин», — сказала она.

«Именно поэтому стоит говорить об умеренности, а не о полном запрете. Отдельно остановиться нужно на мужчинах, для которых тофу — не самый лучший продукт, потому как он будет увеличивать уровень фитоэстрогенов. Они могут привести к нестабильному уровню тестостерона», — объяснила Королева.