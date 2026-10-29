«Рак молочной железы и простаты»: Россиян предупредили, чем опасен тофу при регулярном употреблении
Диетолог Королева: при чрезмерном употреблении тофу есть риск развития онкологии
Разговоры о пользе тофу обычно строятся вокруг белка, кальция и «полезных» растительных компонентов. Однако, по словам специалистов, у продукта есть и обратная сторона, о которой в рекламе не пишут, — гормональная.
Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что ключевой фактор здесь — фитоэстрогены, входящие в состав сои.
«При частом употреблении такого продукта и наличии факторов риска к онкологии простаты у мужчин и молочной железы — у женщин», — сказала она.
По словам эксперта, речь не идёт о том, что сам продукт канцерогенен. Риск формируется по совокупности — регулярное употребление, повышенный уровень эстрогена и уже имеющиеся факторы риска.
«Именно поэтому стоит говорить об умеренности, а не о полном запрете. Отдельно остановиться нужно на мужчинах, для которых тофу — не самый лучший продукт, потому как он будет увеличивать уровень фитоэстрогенов. Они могут привести к нестабильному уровню тестостерона», — объяснила Королева.
Она добавила, что в умеренных количествах тофу остаётся ценным источником белка, кальция, калия, магния и ненасыщенных жиров — и для большинства людей без гормональных факторов риска он не представляет опасности. Нужно лишь не превращать его в ежедневную основу рациона и учитывать индивидуальные особенности.