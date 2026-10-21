Диетолог назвала самый полезный способ приготовления картофеля

21 октября 2026, 17:39

Врач Моньино: Картофель на следующий день после запекания полезен для кишечника

Фото: iStock/nitrub

Диетолог Сандра Моньино раскрыла способ приготовления картофеля, благодаря которому его можно сделать значительно полезнее. Об этом пишет издание El Economista.