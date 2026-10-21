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Диетолог назвала самый полезный способ приготовления картофеля

Врач Моньино: Картофель на следующий день после запекания полезен для кишечника
Фото: iStock/nitrub

Диетолог Сандра Моньино раскрыла способ приготовления картофеля, благодаря которому его можно сделать значительно полезнее. Об этом пишет издание El Economista.



Специалист советует запекать продукт в духовке. Однако она предупреждает, что есть его следует только на следующий день.

Моньино пояснила, что к этому времени крахмал в картофеле превращается в резистентный. Он является отличным источником питания для бактерий в толстом кишечнике, которые, в свою очередь, производят масляную кислоту. По словам доктора, это вещество обладает противовоспалительными свойствами. Для улучшения вкуса диетолог рекомендует добавлять в запечённый картофель специи, такие как куркума, перец и имбирь, а также оливковое масло.

Екатерина Коршунова

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