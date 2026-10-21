Диетолог назвала самый полезный способ приготовления картофеля
Диетолог Сандра Моньино раскрыла способ приготовления картофеля, благодаря которому его можно сделать значительно полезнее. Об этом пишет издание El Economista.
Специалист советует запекать продукт в духовке. Однако она предупреждает, что есть его следует только на следующий день.
Моньино пояснила, что к этому времени крахмал в картофеле превращается в резистентный. Он является отличным источником питания для бактерий в толстом кишечнике, которые, в свою очередь, производят масляную кислоту. По словам доктора, это вещество обладает противовоспалительными свойствами. Для улучшения вкуса диетолог рекомендует добавлять в запечённый картофель специи, такие как куркума, перец и имбирь, а также оливковое масло.
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