Диетолог объяснила, чем полезна айва и как её лучше есть

19 октября 2026, 12:26

Диетолог Соломатина: айва содержит витамин С и антиоксиданты

Фото: istockphoto / AnaMOMarques

Айва содержит витамин С, калий, полифенолы и другие биологически активные вещества. При этом из-за терпкого вкуса и твёрдой мякоти фрукт часто едят реже, чем яблоки и груши. О пользе айвы, правилах её употребления и возможных противопоказаниях «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.