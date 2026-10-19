Диетолог объяснила, чем полезна айва и как её лучше есть
Айва содержит витамин С, калий, полифенолы и другие биологически активные вещества. При этом из-за терпкого вкуса и твёрдой мякоти фрукт часто едят реже, чем яблоки и груши. О пользе айвы, правилах её употребления и возможных противопоказаниях «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По словам специалиста, айва богата антиоксидантами, а также содержит танины — вещества, которые придают плодам характерный вяжущий вкус. Однако из-за их закрепляющего действия сырая айва может усугубить запоры у людей, склонных к этой проблеме.
Осторожность также стоит соблюдать людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Органические кислоты и танины могут раздражать слизистую желудка, поэтому при гастрите, язве и повышенной кислотности лучше обсудить употребление фрукта с врачом.
Диетолог рекомендует есть айву после термической обработки. Запекание или варка размягчают мякоть и делают её более комфортной для пищеварения. По рекомендации Соломатиной, ориентировочная порция составляет около 100 граммов в день.
Специалист также предупредила о возможной аллергической реакции у людей с непереносимостью яблок, груш, персиков и слив. Кроме того, семена айвы нельзя употреблять в пищу: они содержат амигдалин, из которого при расщеплении может образовываться цианид.
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