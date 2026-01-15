«Жирный фастфуд»: Врач предупредила об опасности употребления шаурмы
Диетолог Залетова: регулярное употребление шаурмы может привести к ожирению
Классическая шаурма является очень калорийным блюдом и не подходит в качестве постоянного перекуса. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По ее словам, регулярное употребление шаурмы может привести к ожирению, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.
«Это очень калорийный продукт, где большая часть калорий приходится на так называемые "пустые" или вредные компоненты. Поэтому шаурму нельзя назвать полноценным приемом пищи, это высококалорийный жирный фастфуд», — отметила Залетова в разговоре с Москвой 24.
Она пояснила, что в блюде находятся жирное мясо и соусы. Кроме того, присутствует большое количество простых углеводов в виде лаваша. Так, стандартная порция шаурмы в лаваше 300–350 граммов содержит от 600 килокалорий.
Залетова посоветовала употреблять шаурму не чаще чем один-два раза в неделю, при этом порция не должна превышать 250 граммов.
Тем временем врач-диетолог Марият Мухина рассказала RT, что привычка питаться перед сном может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. По ее словам, когда человек ест на ночь и принимает горизонтальное положение, часть желудка от пищевода может затягиваться в диафрагмальное отверстие.
«Возникает такая диафрагмальная грыжа, практически передавливается часть желудка. В итоге содержимое желудка начинает выбрасываться в пищевод, а его слизистая не приспособлена для того, чтобы выстоять против желудочной кислоты», — пояснила Мухина.
Из-за этого может появиться отрыжка, изжога, кроме того, могут пострадать вены, которые находятся в зоне пищевода.
Так, Мухина посоветовала есть за три часа до сна, однако далее человек может пить воду и другие жидкости.