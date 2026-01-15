«Жирный фастфуд»: Врач предупредила об опасности употребления шаурмы

15 января 2026, 14:14

Диетолог Залетова: регулярное употребление шаурмы может привести к ожирению

Фото: iStock/Majopez

Классическая шаурма является очень калорийным блюдом и не подходит в качестве постоянного перекуса. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По ее словам, регулярное употребление шаурмы может привести к ожирению, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.





«Это очень калорийный продукт, где большая часть калорий приходится на так называемые "пустые" или вредные компоненты. Поэтому шаурму нельзя назвать полноценным приемом пищи, это высококалорийный жирный фастфуд», — отметила Залетова в разговоре с Москвой 24.

