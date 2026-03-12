Ранний брак, смерть жены и семейное счастье с молодой: судьба и любимые женщины создателя «Дяди Стёпы» Сергея Михалкова
Сергей Михалков — личность, оставившая свой след и в истории СССР, и в истории современной России. Он был писателем и поэтом: именно он создал «Дядю Стёпу»! Также он писал сценарии к фильмам и мультфильмам, работал корреспондентом в годы Великой Отечественной войны, а когда было решено создать мемориальный комплекс «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду, Сергей Владимирович придумал (и не только он) знаменитую эпитафию: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». Кроме того, он является одним из авторов гимна СССР, а также написал гимн современной России. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».
Как Сталин запретил Михалкову заикатьсяВо время работы над гимном СССР Сергей Владимирович встречался с Иосифом Сталиным. Однажды он запретил Михалкову заикаться.
«С Молотовым это сработало. Я поручил ему перестать заикаться… Он и перестал!» — сказал Сталин.Кстати, Михалков начал заикаться ещё в детстве: у няни на прогулке случайно укатилась и перевернулась коляска, в которой он находился. Сергей Владимирович сильно испугался и стал заикаться.
Сергей Михалков (Фото: РИА Новости/Шидловский)
Впрочем, такой дефект речи имел свои преимущества. Так, в школе у доски будущий литератор начинал театрально заикаться, если не был готов к уроку. Преподаватели жалели мальчика и ставили ему четвёрку автоматом.
Эль-Регистан увидел гимн СССР во снеГимн Советского Союза Сергей Михалков создавал вместе с писателем Эль-Регистаном (настоящее имя — Габриэль Аршакович Уреклянц). Интересно, что ещё до начала работы над текстом Габриэлю Аршаковичу приснился сон, что они с Сергеем Владимировичем стали авторами главной песни страны. Проснувшись утром, Эль-Регистан даже записал на лист несколько фраз из приснившегося текста: «Дружба народов», «Великая Русь».
Осенью 1943 года авторов гимна вызвали на встречу с Климентом Ворошиловым. Знаменитый полководец сообщил, что их текст понравился Сталину.
«Только не зазнавайтесь, — сказал Ворошилов. — Будем продолжать работать с вами».
Две любимые женщины МихалковаВ своей книге Сергей Владимирович рассказал и о личной жизни. Его первой супругой стала писательница Наталья Кончаловская, она была старше Михалкова на 10 лет. До встречи с поэтом Кончаловская успела пожить в США вместе с первым мужем Алексеем Богдановым. Вскоре они расстались, и в Россию вернулись порознь. В этом браке родилась дочь Екатерина.
Наталья Петровна очень сильно сомневалась, когда 23-летний Михалков сделал ей предложение. Однако Сергей Владимирович смог убедить Кончаловскую. Они поженились в 1936 году, дочь супруги Екатерину Михалков удочерил. Сергей Владимирович и Наталья Петровна прожили вместе 52 года. У них родились двое сыновей, впоследствии ставшие знаменитыми режиссёрами — Никита Михалков и Андрей Кончаловский.
«В первом браке я был на 10 лет младше жены, во втором — на 47 старше», — признавался Сергей Владимирович.
Сергей Михалков с супругой Юлией Субботиной и сыновьями Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским (Фото: РИА Новости/Сергей Величкин)
Второй раз он женился в 1997 году, спустя 9 лет после смерти Натальи Кончаловской. Его супругой стала Юлия Субботина. На тот момент Михалкову было 84 года, Юлии — 36 лет. Новая избранница писателя окружила его заботой.
«Если бы не Юлия, меня бы давно уже не было», — нередко говорил Михалков.Сергей Владимирович умер 27 августа 2009 года от отёка лёгких. Похоронили литератора на Новодевичьем кладбище. В 2014 году в Москве, на Поварской улице (с 1951 года здесь жил писатель), был открыт памятник Сергею Михалкову. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.