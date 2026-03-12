12 марта 2026, 10:55

Сергей Михалков (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Сергей Михалков — личность, оставившая свой след и в истории СССР, и в истории современной России. Он был писателем и поэтом: именно он создал «Дядю Стёпу»! Также он писал сценарии к фильмам и мультфильмам, работал корреспондентом в годы Великой Отечественной войны, а когда было решено создать мемориальный комплекс «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду, Сергей Владимирович придумал (и не только он) знаменитую эпитафию: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». Кроме того, он является одним из авторов гимна СССР, а также написал гимн современной России. Подробнее о его жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Как Сталин запретил Михалкову заикаться Эль-Регистан увидел гимн СССР во сне Две любимые женщины Михалкова

Как Сталин запретил Михалкову заикаться

«С Молотовым это сработало. Я поручил ему перестать заикаться… Он и перестал!» — сказал Сталин.

Сергей Михалков (Фото: РИА Новости/Шидловский)

Эль-Регистан увидел гимн СССР во сне

«Только не зазнавайтесь, — сказал Ворошилов. — Будем продолжать работать с вами».

Две любимые женщины Михалкова

«В первом браке я был на 10 лет младше жены, во втором — на 47 старше», — признавался Сергей Владимирович.

Сергей Михалков с супругой Юлией Субботиной и сыновьями Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским (Фото: РИА Новости/Сергей Величкин)

«Если бы не Юлия, меня бы давно уже не было», — нередко говорил Михалков.